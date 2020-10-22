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Путин счел, что Китай и Германия движутся к статусу супердержав

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Китай и Германия активно идут к статусу супердержав, считает президент России Владимир Путин.

Выступая на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай", российский лидер отметил, что Китай активно идет к позиции супердержавы по своему экономическому весу и политическому влиянию. По этому же направлению движется и Германия.

При этом, отметил, Путин, "заметно трансформировалась роль в мировых делах Великобритании и Франции".

"Да и США, которые в какой-то момент абсолютно доминировали, уже вряд ли могут претендовать на исключительность. Да и вообще, нужна ли эта исключительность самим Соединенным Штатам?" - продолжил он.

Президент РФ также отметил серьезное усиление таких стран как Бразилия и ЮАР.

Владимир Путин

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