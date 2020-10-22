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Памятник протопопу Аввакуму открыли в калужском Боровске

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Памятник протопопу Аввакуму открыли в честь празднования 400-летия со дня рождения священника в Боровске (Калужская область), сообщила пресс-служба правительства региона.

В открытии приняли участие губернатор Владислав Шапша, митрополит Московский и всея Руси, предстоятель Русской православной старообрядческой церкви Корнилий.

Автор монумента – Олег Молчанов. Бронзовая скульптура высотой 3,7 м изображает протопопа, стоящим на фоне креста. Высота Голгофского Креста – 5 м. Постамент сделан из гранита двух цветов: красного и черного с линией разграничения, означающей раскол русской церкви в 17 веке. Красный цвет – напоминание о сожжении заживо священномученика Аввакума.

"В юбилей со дня рождения протопопа Аввакума памятник установлен на этой святой земле, в духовном и культурном центре России – Боровске, это большая честь и историческая справедливость", - заявил на открытии Шапша.

Памятник установили в центре парка, который разбили на месте пустыря рядом с собором Покрова Пресвятой Богородицы.

Калужская область Боровск Аввакум

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