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Путин не увидел необходимости в военном союзе с Китаем

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Россия не нуждается в военном союзе с Китаем, но представить такое теоретически возможно, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Вообразить все можно. Мы всегда исходили из того, что наши отношения достигли такой степени взаимодействия и доверия. Мы, в общем, в этом не нуждаемся, но теоретически вполне можем себе такое представить", - заявил Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай.

"Мы проводим вполне регулярные совместные учения и на море, и на земле и в Китае, и в Российской Федерации", - заявил Путин.

Он отметил, что Москва и Пекин постоянно обмениваются практиками в военной сфере.

Президент подчеркнул, что РФ и Китай активно сотрудничают по военно-техническому направлению, есть проекты по очень чувствительным темам.

"Здесь есть вещи очень чувствительные, я сейчас не буду об этом говорить публично, наши китайские друзья об этом знают. Наше сотрудничество с Китаем без всяких сомнений повышает обороноспособность китайской народной армии", - сказал президент.

Он отметил, что исключать более плотного сотрудничества в военной сфере нельзя.

Накануне стало известно, что Москва и Пекин имеют контракт на поставку 18 военно-транспортных вертолетов Ми-171Ш, всего заказано более 120 вертолетов различного назначения. Данная информация была приведена в годовом отчете Ростеха.

Владимир Путин Китай

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