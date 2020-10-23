Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:07Заразились
на 22.10В России 1 463 306+15 971В мире 41 641 309+414 133

iPhone 12 начал продаваться в России

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - В России 23 октября стартовали продажи смартфонов iPhone 12 и iPhone 12 Pro, которые американская корпорация Apple Inc. презентовала 13 октября.

Стоимость моделей варьируется от 69,99 тыс. руб. и от 99,99 тыс. руб. соответственно.

Устройства доступны для покупки на официальном русскоязычном сайте Apple, а также в ряде розничных сетей - в частности, в МТС, "Вымпелкоме", re:Store, "Эльдорадо", "М.Видео", "Связной" и т.д.

Большинство опрошенных "Интерфаксом" ритейлеров по итогам предзаказа, стартовавшего 21 октября, отметили рост интереса к iPhone 12 по сравнению с предыдущей моделью.

"Спрос на новые iPhone превысил наши ожидания. По сравнению с прошлым годом количество предзаказов в первые сутки увеличилось в полтора раза", - сообщил "Интерфаксу" представитель МТС. Рост интереса к iPhone также подтвердили в "Вымпелкоме", "Мегафоне" и "Связном".

По итогам предзаказа наиболее популярной моделью стал iPhone 12 Pro цвета "тихоокеанский синий" с объемом памяти 256 Гб, отмечают в компаниях.

"На модель синего цвета пришлось около 50% всех предзаказов как в случае с iPhone 12, так и iPhone 12 Pro. На втором месте для модели iPhone 12 - версия в черном цвете, для 12 Pro - Графит", - прокомментировали самые популярные модели среди покупателей в пресс-службе группы "М.Видео-Эльдорадо".

"Предзаказ новых iPhone 12 и iPhone 12 Pro на Ozon вызвал высокий интерес у покупателей из регионов - они совершили 53% предзаказов, оформленных на Ozon 21 и 22 октября", - отметили в пресс-службе Ozon, указав на то, что большинство региональных предзаказов пришлись на Санкт-Петербург и Волгоград.

Представитель re:Store также указал на интерес в городах-миллиониках, где было оформлено порядка 80% от всего предзаказа. Наибольшее количество предзаказов было оформлено в Москве, далее идут Санкт-Петербург, Новосибирск и Краснодар.

Новые смартфоны Apple

Apple представила четыре новых модели iPhone 13 октября. Главное отличие новых смартфонов заключается в поддержки связи нового поколения 5G. Российские пользователи на данный момент не смогут оценить это нововведение из-за того, что сетей связи пятого поколения в РФ пока нет.

iPhone 12 и iPhone 12 Pro оснащены дисплеем Super Retina XDR диагональю 6,1 дюйма. Смартфоны работают на базе процессора A14 Bionic и оснащены защитой стекла Ceramic Shield.

Нововведением будет возможность беспроводной зарядки с помощью технологии MagSafe - магнитов для корпуса iPhone, благодаря которым к устройству можно будет прикрепить различные аксессуары.

iPhone 12 будет доступен в пяти цветах и трех вариантах памяти - 64 ГБ, 128 ГБ и 256 ГБ. iPhone 12 Pro с памятью 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ будет доступен в четырех цветах.

iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max станут доступны для предзаказа 6 ноября. Продажи этих моделей в РФ стартуют 13 ноября.

Apple iPhone 12 iPhone 12 Pro

Новости

ЦБ отозвал лицензию у Росбизнесбанка

Что случилось этой ночью: пятница, 23 октября

Пандемия коронавируса

Правительство РФ продлит на 2021 год "ковидные" выплаты медикам

Площадь загрязнения залива Находка составила почти 35 тыс. кв. метров

Площадь загрязнения залива Находка составила почти 35 тыс. кв. метров

Продажи iPhone 12 стартуют в России в пятницу

Что произошло за день: четверг, 22 октября

Путин оценит возможность остаться президентом после 2024 года, "когда придет время"

Путин оценит возможность остаться президентом после 2024 года, "когда придет время"

Президент РФ заявил, что "его не колышат" обвинения в его адрес

Президент РФ заявил, что "его не колышат" обвинения в его адрес
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Президент РФ оценил число жертв конфликта в Карабахе в почти 5 тыс.

Навальный попал в больницу

Путин заявил, что лично помог Навальному выехать за границу на лечение

Путин заявил, что лично помог Навальному выехать за границу на лечение
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');