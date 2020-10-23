По требованию дальнобойщиков на границе с КНР введут экспресс-тесты на COVID-19

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Правительство Приморья пообещало в ближайшее время организовать экспресс-тестирование дальнобойщиков на коронавирус на КПП "Пограничный" на границе с Китаем. Этого потребовали российские водители фур, которые в знак протеста заблокировали дорогу.

С 22 октября тестирование началось у КПП "Полтавка", в ближайшее время эту услугу введут и у "Пограничного", заявили в правительстве края.

С 21 октября китайская сторона начала спрашивать с водителей, проезжающих через КПП "Пограничный", "Полтавка" и "Турий Рог" справки об отсутствии заражения. Дальнобойщики заявили, что они в России получают отрицательные тесты, их тестируют повторно уже в Китае, находят коронавирус и не пускают. Власти Приморья пообещали им помочь.

До сих пор дальнобойщики могли сдать анализ и получить справку в больницах районов, на территории которых эти пункты пропуска расположены. Это Пограничная, Октябрьская, Ханкайская и Хасанская центральные районные больницы. Обследование проводится на договорной основе, справка действительна в течение семи дней с момента выдачи.