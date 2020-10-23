Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:04Заразились
на 23.10В России 1 480 646+17 340В мире 41 695 675+468 499

По требованию дальнобойщиков на границе с КНР введут экспресс-тесты на COVID-19

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Правительство Приморья пообещало в ближайшее время организовать экспресс-тестирование дальнобойщиков на коронавирус на КПП "Пограничный" на границе с Китаем. Этого потребовали российские водители фур, которые в знак протеста заблокировали дорогу.

Пандемия коронавируса

С 22 октября тестирование началось у КПП "Полтавка", в ближайшее время эту услугу введут и у "Пограничного", заявили в правительстве края.

С 21 октября китайская сторона начала спрашивать с водителей, проезжающих через КПП "Пограничный", "Полтавка" и "Турий Рог" справки об отсутствии заражения. Дальнобойщики заявили, что они в России получают отрицательные тесты, их тестируют повторно уже в Китае, находят коронавирус и не пускают. Власти Приморья пообещали им помочь.

До сих пор дальнобойщики могли сдать анализ и получить справку в больницах районов, на территории которых эти пункты пропуска расположены. Это Пограничная, Октябрьская, Ханкайская и Хасанская центральные районные больницы. Обследование проводится на договорной основе, справка действительна в течение семи дней с момента выдачи.

Хроника 09 января – 23 октября 2020 годаПандемия коронавируса
Приморье Китай коронавирус

Новости по теме

Новости

Сергей Миронов заразился коронавирусом

Пандемия коронавируса

В Севастополе начали готовиться к пессимистичному сценарию по COVID-19

В Севастополе начали готовиться к пессимистичному сценарию по COVID-19

Глава Калининграда досрочно ушел в отставку

Глава Калининграда досрочно ушел в отставку

Государство увеличило долю в "Аэрофлоте" до 57,34%

Число случаев COVID-19 в России за сутки впервые превысило 17 тысяч

Число случаев COVID-19 в России за сутки впервые превысило 17 тысяч
Пандемия коронавируса

Влияние генетических факторов на течение COVID оказалось невелико

Экологическая катастрофа на Камчатке

СКР объяснил природным фактором загрязнение моря на Камчатке

СКР объяснил природным фактором загрязнение моря на Камчатке

ФСБ раскрыла экстремистов, призывавших установить халифат на Кавказе

Алексей Волин оставил должность замглавы Минцифры

Алексей Волин оставил должность замглавы Минцифры

ЦБ отозвал лицензию у Росбизнесбанка

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');