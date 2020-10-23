В комитете Думы задумались о компенсациях за сбор компаниями личных данных

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Госдума рассматривает, каким образом можно законодательно урегулировать вопрос использования компаниями персональных данных граждан в потребительской аналитике, заявил глава думского комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков.

"Вопрос использования персональных данных, которые входят в большие данные, тоже должен быть урегулирован. При этом вопросы использования персональных данных для выработки коммерческих решений, они должны быть экономически определены. Если мои данные используют для того, чтобы зарабатывать на этих данных, то возникает вопрос: почему со мной не делятся те, кто зарабатывает? Эта тема тоже дискутируется, пока мы к единому решению не пришли, как это все должно быть отрегулировано", - сказал глава комитета в пятницу на конференции "Цифровые технологии в бизнесе: правовое регулирование и защита инноваций".

Он также напомнил, что Госдума в первом чтении приняла законопроект, который позволяет широко использовать биометрические данные для удаленного доступа к финансовым услугам. Ко второму чтению планируется дать возможность использования биометрии при получении государственных и муниципальных услуг. "Опять же, последние штрихи, последние дискуссии - они связаны с накопленными коммерческими биометрическими данными, которые уже довольно длительный период в отдельных организациях используются для определенных целей, и здесь есть определенные моменты, которые требуют установить требования", - сказал глава комитета.

На прошлой неделе вице-президент Сбербанка Станислав Карташов сообщил, что Сбербанк планирует продавать бизнесу продукты по потребительской аналитике. Данные будут продаваться под брендом "Сбер Аналитика" как в виде подписки, так и в виде отдельных исследований и материалов.

Согласно материалам банка, источниками данных будут информация о наличных и безналичных потоках, эквайринг Сбербанка, информация по операциям с картами и банкоматами, информация партнеров и дочерних компаний, в частности, 2GIS. Также будут использоваться открытые данные.

Среди предлагаемых Сбербанком данных будут, в частности, аналитика потребительской активности отдельных регионов, анализ их туристической привлекательности, оценка привлекательности территорий для девелоперов и застройщиков.