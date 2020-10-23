Турбизнес почувствовал страх россиян путешествовать на ноябрьские праздники из-за COVID

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - В турагентствах оценивают как очень слабые продажи туров на ноябрьские праздники и школьные каникулы, поскольку туристы опасаются бронировать отдых из-за ситуации с COVID-19, сообщила "Интерфаксу" в пятницу пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

"Больше всего туристы опасаются непредсказуемого развития ситуации с коронавирусом. Например, внезапного закрытия границ или российских регионов. Кроме того, многие выжидают, как сработают полетные программы туроператоров. Когда самолеты полетят, будут бронировать незадолго до вылета", - сказала она.

Эксперт добавила, что многие турагентства сами уговаривают клиентов не покупать отдых заранее, так как опасаются переносов и отказов от туров.

"В одном из агентств нам рассказали, что клиенты отказались от запланированного на ноябрь отдыха в Кисловодске из-за введенного на Ставрополье карантина. Сейчас у менеджеров значительно меньше оптимизма, чем было в первую волну пандемии. Мало кто ждет, что все скоро закончится. Правда, недавнее заявление президента о том о том, что повторного локдауна не будет, немного оживило спрос", - добавила Тюрина.

Она отметила, что многие отказываются от поездки на школьные каникулы с детьми из-за опасности заразиться не только коронавирусом, но и сезонным гриппом. Продажи в турагентствах - единичные, в пределах 10-20 путевок в месяц. Популярны экскурсионные туры в Москву, Петербург, по Золотому Кольцу, в Турцию, Танзанию, на Мальдивы и в ОАЭ.