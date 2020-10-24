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Правительство России определило лауреатов премии в области науки

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о присуждении премий правительства 2020 года в области науки и техники, сообщает в субботу пресс-служба кабмина.

По ее данным, лауреатами стали 133 человека, в том числе 13 академиков и два члена-корреспондента РАН. Наградой, в частности, отмечены работы, связанные с системами автоматического пожаротушения, защитой цифровых сетей, оптимизацией процессов в легкой промышленности, методиками лечения отдельных заболеваний, рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что также утверждено распоряжение о премиях правительства в области науки и техники для молодых ученых.

В пресс-службе сообщили, что их получат 25 человек в возрасте до 35 лет за исследования в сфере производства бесшовных труб, диагностики нефтепроводов, обеспечения надежности гидротехнических сооружений.

Премии вручаются ежегодно на основании рекомендаций межведомственного совета, в который входят представители академического сообщества и государственных органов. Каждый авторский коллектив получает по 2 млн рублей. Размер премии для молодых ученых (до 35 лет) составляет 1 млн рублей.

Михаил Мишустин

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