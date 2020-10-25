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Что произошло за день: воскресенье, 25 октября

В Минске протестующих разгоняли светошумовыми гранатами, Франция отозвала своего посла в Турции, Хэмилтон побил рекорд Шумахера по числу побед

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В России за сутки коронавирус диагностирован еще у 16 710 человек. В Москве прирост составил 4 455 случаев заражения, в больницы за сутки попали более тысячи человек. Между тем в Испании из-за роста заболеваемости снова объявили режим ЧП, В Италии ограничения ужесточат с 26 октября. В Бельгии побит антирекорд по числу госпитализированных за сутки пациентов с COVID-19.

- В Белоруссии в последний день "народного ультиматума" снова прошли акции протеста. Силовики в Минске применили светошумовые гранаты и резиновые пули для разгона протестующих, несколько человек получили ранения. В Лиде милиция использовала слезоточивый газ. Правозащитники насчитали более ста задержанных по всей стране.

- Посол Франции отозван из Турции после высказываний Эрдогана о Макроне. Накануне президент Турции заявил, что его французскому коллеге стоит проверить психику на фоне его высказываний об исламе. В воскресенье Эрдоган еще раз озвучил свою точку зрения.

- В Грузии установили личность человека, совершившего налет на банк в Зугдиди. Имя преступника не разглашается в интересах следствия.

- Договор о запрещении ядерного оружия вступит в силу в конце января. Пятидесятой страной, ратифицировавшей документ, стал Гондурас. Ядерные державы выступают против этого договора.

- Льюис Хэмилтон побил рекорд Михаэля Шумахера по числу побед в гонках "Формулы 1". Британец выиграл Гран-при Португалии и теперь на его счету 92 победы.

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