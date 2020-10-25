В Бельгии побит суточный антирекорд госпитализаций с COVID-19

Перед транспортировкой пациента с COVID-19 в Оттиньи в Бельгии Фото: Reuters

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Зарегистрированные в Бельгии накануне 590 случаев госпитализации пациентов с коронавирусом за сутки превзошли антирекорд, отмеченный в первую волну пандемии, сообщила в воскресенье газета Le Soir.

В больницах Брюсселя и Льежа, по данным издания, более половины мест в отделениях интенсивной терапии заняты коронавирусными пациентами.

В период с 15 по 21 октября зафиксирован в среднем 11 891 новый случай заражения коронавирусом в сутки, что выше на 50%, чем за предыдущую неделю, свидетельствуют последние цифры института общественного здравоохранения Sciensano.

С начала пандемии коронавирусом в Бельгии заразились 305 409 человек.

Среднее количество летальных исходов в сутки от COVID-19 в период с 15 по 21 октября составило 39,1.