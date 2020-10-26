Судно под флагом Панамы выбросило на мель на побережье Сахалина

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Сухогруз "Меркурий Оушен" под флагом Панамы выбросило во время шторма в ночь на понедельник на береговую отмель на западном побережье Сахалина, сообщили "Интерфаксу" в Морском спасательном координационном центре МСКЦ "Южно-Сахалинск".

"Судно стояло на рейде в порту "Углегорск". Во время шторма его выбросило на береговую полосу. Пробоин нет, утечек топлива нет. На борту судна экипаж - 20 человек. Угрозы жизни экипажа и судну нет", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, сухогруз с углем стоял под погрузкой в порту, до шторма его успели частично загрузить. Всего на борту судна находится 12 тыс. тонн груза. Снимать судно с мели планируется с помощью буксира, который сейчас готовится к выходу из порта Корсаков на юге Сахалина.

Шторм в море продолжается: северо-западный ветер до 15 м/с, волна в море до 2,5 м. Поэтому подход буксира планируется во вторник.