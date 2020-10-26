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Мишустин обещал продлить субсидии на оплату услуг ЖКХ до конца года

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Правительство продлит до конца 2020 года временный порядок предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг и сохранит их размер на последний квартал, пообещал на совещании с вице-премьерами премьер-министр Михаил Мишустин.

Экономический кризис

Он уже подписал соответствующее постановление. Субсидии будут продлены их получателям автоматически, писать новые заявления и подтверждать свой доход им не придется.

В 2021 году порядок и размер субсидий будет пересмотрен, добавил он.

"Изначально планировалось, что такой беззаявительный порядок будет действовать до начала октября. Но ситуация с коронавирусом остается непростой, и поэтому правительство приняло решение продлить этот порядок. Тем более, что среди получателей субсидий много людей старшего возраста. Им сейчас особенно нужно следить за здоровьем, принимать меры предосторожности, чтобы защитить себя от коронавируса", - добавил он.

Ранее сообщалось, что право на субсидии имеют те, у кого ежемесячно на оплату ЖКУ уходит больше определенной доли дохода, в зависимости от региона. В Москве право на субсидию могут получить те, у кого расходы на коммунальные услуги превышают 10% совокупного дохода семьи.

Михаил Мишустин Правительство коронавирус

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