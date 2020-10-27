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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:39Заразились
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Ученый заявил, что коронавирус не стал более заразным

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Российские ученые не наблюдают существенных мутаций COVID-19, которые могли бы повысить его вирулентность, сообщил "Интерфаксу" директор Научно-исследовательского института микробиологии и эпидемиологии имени Пастера Арег Тотолян.

"Мониторингом генетического разнообразия вируса занимаются в "Векторе" (научный центр вирусологии Роспотребнадзора - ИФ). Я сошлюсь на выступление руководителя "Вектора" Рината Амировича Максютова, который буквально на днях сказал, что мутации выявляются, но эти мутации не носят принципиальный характер, то есть не отражаются на основных свойствах вируса", - сказал ученый.

"Чтобы вирус стал более агрессивным, более заразным, нужно, чтобы в нем произошли мутации, причем серьезные мутации", - добавил от себя академик.

Тотолян подчеркнул, что серьезные мутации вируса лишили бы смысла создание вакцины. "Если бы вирус был очень изменчивым, вряд ли имело бы смысл идти по пути создания вакцины. Мы исходим из того, что вакцина будет эффективна. Представьте, если вирус за полгода принципиально изменился бы, о какой вакцине тут можно говорить?" - отметил он.

Осенний подъем заболеваемости COVID-19 ученый связал, в первую очередь, с возросшей плотностью населения и начавшимся сезоном ОРВИ.

"По событиям последних полутора месяцев мы видим, что рост пошел как раз после начала учебного и рабочего года, когда закончилось отпускное время. Был инкубационный период, и по его завершению начался рост. Плотность населения, на мой взгляд, и плотность контактов является одним из ключевых факторов", - сказал директор НИИ.

Хроника 09 января – 27 октября 2020 годаПандемия коронавируса
Институт Пастера Арег Тотолян Вектор Коронавирус

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