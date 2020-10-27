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Источник сообщил о перестрелке спецназовцев в Ачхой-Мартане

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - В Чечне бойцы спецподразделений устроили перестрелку после словесного конфликта в селе Ачхой-Мартан, погиб как минимум один человек, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

По его данным, это случилось у кафе.

"Пока один сотрудник ОМОН погиб, еще один - в тяжёлом состоянии", - сказал собеседник агентства.

Дальнейшая информация уточняется.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.

Чечня Ачхой-Мартан

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