Источник сообщил о перестрелке спецназовцев в Ачхой-Мартане
Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - В Чечне бойцы спецподразделений устроили перестрелку после словесного конфликта в селе Ачхой-Мартан, погиб как минимум один человек, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
По его данным, это случилось у кафе.
"Пока один сотрудник ОМОН погиб, еще один - в тяжёлом состоянии", - сказал собеседник агентства.
Дальнейшая информация уточняется.
"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.