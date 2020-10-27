"АвтоВАЗ" отзовет в РФ 90 тыс. машин Lada в рамках крупнейшей за 2,5 года кампании

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - АО "АвтоВАЗ" отзывает в РФ 90 124 машин Lada моделей X-Ray и Vesta для проверки элементов топливного трубопровода, сообщает Росстандарт. Отзыв стал вторым по размаху после весенней кампании 2017 года, которая была связана с моделями Kalina и Granta.

Отзыву подлежат машины, изготовленные с 25 января 2018 года по 30 сентября 2020 года.

В сообщении ведомства говорится, что причиной отзыва автомобилей является возможность повреждения элемента топливного трубопровода из-за контакта с хомутом жгута проводов.

"АвтоВАЗ" обещает письмом или по телефону проинформировать владельцев машин, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить их в ближайший дилерский центр для ремонта. Информацию об автомобилях, подпавших под отзыв, можно также узнать на сайте Росстандарта или с помощью сервиса Auto.ru.

На машинах заменят жгут проводов и при необходимости поменяют топливный шланг.

Самую масштабную отзывную кампанию по автомобилям Lada "АвтоВАЗ" объявлял в марте 2017 года. Тогда отзывались 106,7 тыс. Lada моделей Kalina и Granta. Причиной для этого было возможное перетирание топливной/паровой трубки тросом сцепления на машинах в комплектации с механической коробкой передач.