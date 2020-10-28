Ту-154 выполнил последний гражданский перелет в России

Последний перелет пассажирского самолета Ту-154 авиакомпании "Алроса" Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Единственный из оставшихся в гражданской авиации России самолет Ту-154 авиакомпании "АЛРОСА" совершил последний полет по маршруту из Мирного (Якутия) в Новосибирск, сообщает пресс-служба перевозчика.

"В среду, 28 октября, воздушное судно с бортовым номером RA-85757 совершило свой заключительный полет по маршруту Мирный-Новосибирск. Вместе с этой легендарной машиной уходит целая эпоха отечественного авиастроения", - говорится в сообщении.

Данный борт являлся единственным Ту-154 из оставшихся в России, совершающим пассажирские рейсы на регулярной основе.

В свою очередь, пресс-служба новосибирского аэропорта "Толмачево" сообщила, что перелет длился 3 часа, Ту-154 доставил в Новосибирск 141 пассажира.

По данным пресс-службы, воздушным судном управляли пилоты 1 класса - Александр Лешкевич, имеющий более 18 тыс. часов налета, и Николай Ворошилов, имеющий почти 10 тыс. часов налета. В состав экипажа также вошли штурман-инструктор Игорь Контарез и бортинженер-инструктор Михаил Богданов.

Как говорится в сообщении со ссылкой на директора "АЛРОСА" Андрей Гулова, у Ту-154 заканчивается действие сертификата летной годности. "К тому же на смену ему приходят современные воздушные суда - более тихие и экономичные. После вывода из эксплуатации борт RA-85757 будет находится в аэропорту "Толмачево", пока не будет принято решение о его дальнейшей судьбе", - заявили в пресс-службе.

По данным "АЛРОСА", самолет с 24 июня 2002 года эксплуатировался в Мирнинском авиапредприятии (Якутия). Действие сертификата его летной годности истекает 30 октября 2020 года.

"АЛРОСА"

Авиакомпания "АЛРОСА" выполняет пассажирские и грузовые рейсы по России, до пандемии COVID-19 летала также в страны СНГ, Азии и Европы. По данным Росавиации, в 2019 году она перевезла около 492 тыс. человек, заняв 22 строчку среди других авиакомпаний РФ. Базируется в Якутии (Якутск, Ленск), московском "Домодедово", новосибирском "Толмачево".

Ту-154

Ту-154 был разработан в конструкторском бюро Туполева. Его первый полет состоялся 3 октября 1968 года, а эксплуатация началась 9 февраля 1972 года. Ту-154 стал самым массовым советским реактивным среднемагистральным пассажирским самолетом. В общей сложности было построено свыше 1000 единиц самолета этого типа.