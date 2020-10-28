Володин раскритиковал Минфин за слабое внимание к мерам соцподдержки

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин при обсуждении трехлетнего проекта бюджета на пленарном заседании раскритиковал Минфин за недостаточное участие в решении социальных вопросов, из-за чего президенту приходится вмешиваться в ситуацию. Он обратился к главе ведомства Антону Силуанову.

"Хорошо, что вы в своем докладе сказали о горячем питании (для школьников в младших классах. - ИФ.), но вы противник были этого. Понимаете? Вот ведь в чем вопрос. Президент вмешался в эту ситуацию и принял решение, а вы были против, а в выступлении вы говорите как о достижении", - напомнил спикер.

Он выразил пожелание, чтобы Минфин был партнером и слышал депутатов и запросы граждан: "А у нас получается, президент слышит, а министр финансов нет".

"Когда мы говорим о развитии сельского хозяйства. Вы посмотрите предыдущие все решения, они принимались президентом, вопреки Министерству финансов, потому что Министерство финансов было против", - продолжил Володин.

По его словам, желательно, чтобы министерство предлагало, а Дума поддерживала эти предложения, и тогда это был бы результат работы Минфина, сейчас же "мы постоянно вынуждены убеждать".

Спикер напомнил еще о двух задачах - необходимости сокращать разницу в бюджетной обеспеченности регионов и помощи регионам с высокой убылью населения.

"О чем мы говорим, у нас убыль в ряде регионов высокая, президент задачу поставил, есть целеполагание. Мы должны решать эту задачу? Должны. Давайте вносите предложения. Не может быть Минфин выше правительства. Не может быть Минфин выше парламента, поэтому ищите решения. Вот о чем речь идет", - сказал он.

"Министерство финансов никогда не ставило себя выше правительства, это исключено. Просто у нас в правительстве действительно есть дискуссия, мы занимаем одни позиции, есть коллеги, занимают другие позиции. Собственно, это везде, если есть разные точки зрения, может быть дискуссии, это хорошо. Но когда решение принимается, мы его отстаиваем и реализуем в полном объеме, так работает любой коллектив, так работает любая команда и мы члены этой команды", - отреагировал на критику Силуанов.

"То, что мы поддерживали или не поддерживали это уже в прошлом, мы сейчас реализуем ту линию, которая принята президентом и правительством", - добавил он.