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Биолог объяснил гибель сельди на юге Сахалина естественными причинами

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Выброс тихоокеанской сельди в селе Охотское Корсаковского района на юге Сахалина ученые объяснили заходом рыбы в озеро, которое оказалось слишком мелким.

Гибель сельди, зафиксированная местными жителями в селе Охотское 23 октября, произошла по естественным причинам, сообщил "Интерфаксу" в среду руководитель Сахалинского филиала ФГБНУ "Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии" (СахНИРО) Николай Колпаков.

По его словам, какой-либо опасности для комплекса гидробионтов и акватории Охотского моря эта гибель не представляет. Он пояснил, что некоторая часть сельди во время прилива в тот день "ошибочно зашла в мелкое временное озеро по узкой протоке, соединяющей его с проливом Красноармейский".

"В отлив временное озеро значительно осушается, что и привело к гибели сельди", - констатировал руководитель СахНИРО.

По его словам, гибель сельди в "рукаве" протоки Красноармейской "является обычным фактом и отмечается жителями села Охотское в осенний период практически ежегодно".

Сотрудники СахНИРО 23 октября выехали в Охотское, "на побережье и в "рукаве" протоки Красноармейской погибшей сельди не обнаружили". Сельдь нашли только на дне озера, "обловили ее с помощью ихтиологического сачка", отправив рыбу и воду в озере на химический и биологический анализы, результаты которых будут готовы позже, сообщил собеседник.

"В озере Тунайча обитает сельдь, относящаяся к озерному типу. Нерест и зимовка озерных сельдей проходит в озерах (лагунах), нагул – на прилегающей морской акватории", - рассказал Колпаков. Сельдь из моря через протоку Красноармейскую мигрирует в озеро Тунайча на зимовку в конце сентября - ноябре, в апреле-июне уходит из озера в море для нагула.

Как сообщалось, в конце прошлой недели в соцсетях появились видео и фотографии сахалинцев, которые рассказывают, что впервые видят такое большое количество крупной тихоокеанской сельди, "массово всплывшей под мостом в протоке Красноармейская и выброшенной на берег". На фото видно, как люди собирают рыбу в тазики, ведра и даже в ванну. "Селедка крупных размеров. Хорошая", - говорит один из авторов видео.

Сахалинской межрайонной природоохранной прокуратурой с привлечением Сахалино-Курильского территориального управления Федерального агентства по рыболовству организована проверка по факту гибели сельди в селе Охотское.

Сахалин СахНИРО Николай Колпаков

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