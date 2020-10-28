Правительство в 2020 году выделит кинопрокатчикам до 4,2 млрд руб.

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Правительство РФ до конца 2020 года выделит 4,2 млрд рублей на поддержку кинопрокатной отрасли, меры поддержки уже согласованы с Минфином, сообщил советник президента РФ по культуре Владимир Толстой.

"Определена предельная сумма возможной поддержки данного сектора в размере 4,2 млрд рублей, которые до конца года будут выделены (кинопрокатной отрасли) правительством из резервного фонда, для того, чтобы удержать на плаву. Сейчас единственное, что еще не до конца утверждено – порядок выплаты и механизм", - сказал Толстой на пресс-конференции в среду.

По его словам, сейчас правительство определяет, как средства будут распределяться между кинотеатрами и кинопроизводителями. "Сейчас идут последние консультации, хотя сумма уже определена (...) Кому и в каких долях будет решаться на консультациях", - добавил он.

Толстой напомнил, что после весеннего карантина не открылись 15% кинотеатров. К концу нынешнего года эти потери могут составить уже 40%.