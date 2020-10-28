Сопредседатель "Другой России" Аверин вышел на свободу

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Сопредседатель незарегистрированной партии "Другая Россия" Александр Аверин, осужденный за контрабанду оружия, вышел из колонии в Ростовской области после трехлетнего срока. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте партии в среду.

Аверин был задержан 7 апреля на пункте пропуска Матвеев-Курган в Ростовской области. При переходе через российско-украинскую границу у него обнаружили пистолет Макарова.

Ему было предъявлено обвинение по статье 222 (незаконные хранение, перевозка или ношение оружия) и статье 226.1 (контрабанда огнестрельного оружия или его основных частей), но позже суд при избрании меры пресечения переквалифицировал его действия на попытку контрабанды оружия и боеприпасов (статья 30, статья 226.1 УК РФ).

В декабре 2018 года Матвеево-Курганский районный суд Ростовской области приговорил Аверина к трем годам лишения свободы.