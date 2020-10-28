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Сеть книжных магазинов "Республика" объявит о банкротстве

Сеть книжных магазинов "Республика" объявит о банкротстве
Фото: Евгений Гладин/ТАСС

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Сеть книжных магазинов "Республика" объявит о банкротстве в связи с невозможностью исполнять финансовые обязательства в условиях пандемии коронавируса, сообщили "Интерфаксу " в пресс-службе компании в среду.

"Денежный поток компании в условиях пандемии уже не позволит исполнить обязательства и погасить задолженность перед кредиторами. Мы не видим других выходов из сложившейся ситуации и намерены подать заявление о банкротстве ООО "Республика". Соответствующее сообщение появится на сайте "Федресурс" в ближайшее время"", - отметили там.

"К сожалению, коронакризис нанес непоправимый ущерб финансовому состоянию "Республики", - подчеркнули в пресс-службе.

В сообщении отмечается, что первая волна новостей о пандемии в начале марта привела к снижению трафика в магазинах, в особенности находящихся в ТЦ. Уже к середине марта, еще до введения ограничительных мер, просадка была более чем существенной, а к концу месяца по отдельным точкам доходила до 90%. С 29 марта по 1 июня - более двух месяцев - все розничные магазины сети простаивали, при этом сохранялись постоянные расходы и копились убытки.

"Онлайн-канал не мог компенсировать потерь, поскольку по понятным причинам в условиях кризиса и неопределенности для российского покупателя бумажные книги, которые и в нормальных условиях не являются товаром первой необходимости, уступили приоритет другим потребительским товарам. Спрос в онлайн-канале вырос, но не сопоставимо с размером убытков", - сказали в компании.

Там сообщили, что часть расходов на аренду удалось сократить благодаря пониманию со стороны ряда арендодателей, однако значительную часть магазинов пришлось закрыть из-за отсутствия возможности продолжать работу по докризисным договоренностям в условиях сниженного трафика и ограничений.

"Мы также пришли к договоренностям с рядом поставщиков, перед которыми у нашей компании сформировалась задолженность за время простоя, когда компания несла постоянные убытки, но договориться удалось не со всеми", - сообщили в "Республике".

После снятия ограничений наступил период стабилизации трафика на уровне 60% к предыдущему году, а в октябре, после новой волны пандемии и ужесточения мер безопасности, трафик пополз вниз - уже в середине октября он не превышал 50% от уровня прошлого года, и наблюдается тенденция к снижению, объяснили в компании.

В июле сообщалось, что книжная сеть "Республика" предложила партнерам дисконтировать большую часть ее долга, чтобы избежать банкротства. Группа "Эксмо-АСТ", которой сеть задолжала около 200 млн руб., и "Альпина Паблишер", долг перед которой составляет около 30 млн руб., прекратили отгрузки книг "Республике". Тогда в сети сообщали, что намерены договориться с поставщиками.

Хроника 27 января – 28 октября 2020 годаЭкономический кризис
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