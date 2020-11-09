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Минпромторг призвал обойтись без "фронтальных запретов" для торговли и сервиса

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Глава Минпромторга Денис Мантуров призвал власти регионов не ограничивать, а поддержать малый и средний торговый бизнес, обеспечив ему максимально либеральный режим работы. Он сказал это на форуме "Неделя ритейла 2020".

Экономический кризис

"Это касается не только продуктового сегмента, но и нонфуда, и общепита, и бытовых услуг. Нужно строго воздерживаться от фронтальных запретов и ограничений. Если весной это было обосновано, потому что антиковидная работа только начиналась, то сейчас есть способы снизить риски, не прибегая к крайним мерам", - объяснил министр.

По его словам, в регулировании главными ориентирами должны быть требования Роспотребнадзора.

Мантуров обратил внимание на возникший из-за эпидемиологических ограничений перекос спроса в ритейле в пользу крупных продовольственных компаний и интернет-торговли. По его словам, онлайн-торговля с марта выросла в два-три раза по сравнению с показателями предыдущего года.

"Нужно признать - это не дополнительный спрос, а его смещение под воздействием эпидемиологической обстановки. Онлайн и супермаркеты попросту оттянули покупателей от малой офлайн-розницы. В итоге одни получили бенефиты, а другие встали на грань выживания", - сказал министр.

В этой ситуации он призвал сосредоточиться на сбалансированном развитии всех возможных форматов торговли.

"Товаропроводящая сеть должна равномерно охватывать всех - от гипермаркетов, магазинов шаговой доступности, киосков и точек продаж готовой еды до ресторанов, гостиниц и заправок. Ярмарки, рынки и автолавки должны стать новой нормой для больших и малых городов", - полагает Мантуров.

В этот же день министр высказался против искусственного сдерживания цен в ритейле, но призвал компании с пониманием относиться к требованиям ФАС обосновывать рост цен. По данным "Коммерсанта", торговые сети и их поставщики пожаловались бизнес-омбудсмену Борису Титову на то, что с сентября прокуроры завалили их срочными запросами о формировании цен на товары первой необходимости и что это отнимает у бизнеса много времени и ресурсов.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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Хроника 27 января – 09 ноября 2020 годаЭкономический кризис
Минпромторг Денис Мантуров Борис Титов ФАС коронавирус

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