Белоусов отправил на доработку инициативы РЖД по изменению тарифов

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Первый вице-премьер Андрей Белоусов отправил на доработку предложения ОАО "РЖД" по минимизации дефицита финансирования инвестиционной программы компании, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники. РЖД планировала покрыть дефицит за счет значительного изменения тарифов.

Последние предложения РЖД, датирующиеся 23 октября, предполагают либо "плоское" повышение тарифа на 3,7%, либо его дифференциацию: снижение на 0,1% ставок на груженый пробег с 15,8%-м повышением на порожний, напоминает издание. Оба варианта дают монополии 1,52 млрд рублей тарифных доходов. При дифференцированной индексации, по расчетам монополии, основной удар примут на себя операторы, крупнейшие из которых лишатся более 20% прибыли.

Кроме того, РЖД предлагали альтернативное решение при отмене тарифных условий, распространяющихся сейчас на "инновационные" вагоны (повышенной грузоподъемности - 25 тонн на ось вместо типовых 23,5 тс). В случае полной отмены свои дополнительные доходы монополия оценивала в 9,5 млрд рублей, но готова была "поделиться" примерно половиной этого эффекта.

Речь идет о 4,3%-й скидке на перевозки угля в менее загруженных, по сравнению с восточным, южном и северо-западном направлениях (это будет стоить компании 5 млрд рублей). Ввести ее РЖД были готовы на год и с 2022 года полностью перейти на "обычный" порядок тарификации в отношении "инновационных" вагонов.

Еще 4 млрд рублей, по мнению перевозчика, ему могли бы дать дополнительная индексация ставок на транспортировку контейнеров на 4,75% и 2,8 млрд рублей - выравнивание тарифных условий в соответствии цены отдельных видов угля с изменением коэффициента для антрацита с 0,895 (дисконт 10,5%) на 1,05 (надбавка в 5%).

Участники транспортного рынка уже пообещали переложить потери на грузоотправителей, отмечает "Коммерсантъ".

Потребители успели централизованно обсудить только предыдущий вариант быстро меняющихся предложений РЖД - тогда речь, в частности, шла о дополнительном повышении тарифа на порожний пробег лишь на 4%, об отмене льгот на порожний пробег "инновационных" вагонов и индексации тарифа на перевозку контейнеров на 4%.

Совет потребителей монополии в своем заключении от 22 октября отверг этот вариант, напоминая, что уже дважды, в 2018 и 2019 годах, клиенты компании соглашались на индексацию тарифов сверх утвержденной в 2017 году долгосрочной формулы "инфляция минус" и эти сохранившиеся до сих пор надбавки только в 2020 году принесут монополии порядка 80 млрд рублей EBITDA. Дальнейший рост тарифов рискует привести к сокращению объемов перевозок, заключило объединение.

Потребители предложили "Российским железным дорогам" не вводить надбавки, отказаться от выплаты дивидендов по обыкновенным акциям до восстановления устойчивости (за что выступают и сами РЖД), зафиксировать налоговую нагрузку на текущем уровне. Также, по их мнению, монополии следует скорректировать инвестиции - определить эффективные для себя или важные для экономики проекты, а некритичные, даже включенные в комплексный план модернизации инфраструктуры, - отложить.

Например, речь идет о развитии подходов к портам Северо-Запада или Азово-Черноморского бассейна. Затраты "Российских железных дорог" на неэффективные проекты, по версии клиентов компании, нужно компенсировать за счет бюджетного эффекта через механизм, аналогичный СЗПК.

У некоторых членов совета были и более радикальные идеи, добавляет издание. Например, глава "Трансойла" Игорь Ромашов предложил ликвидировать дефицит финансирования инвестиционной программы путем ее сокращения, роста заимствований и компенсации дефицита за счет регионов, в интересах которых реализуются проекты, - например, Москвы и Московской области как бенефициаров развития "центрального транспортного узла".

По информации источников издания, 29 октября параметры финансового плана и CAPEX РЖД Белоусов обсудит с профильными министерствами, Федеральной налоговой службой, ФАС и самим перевозчиком. Затем запланировано рассмотрение тарифных инициатив "Российских железных дорог" на заседании правительственной комиссии по транспорту.