Власти РФ не намерены внедрять запретительные меры в киберпространстве

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Российское руководство не намерено внедрять запретительные меры в киберпространстве и думает над тем, как обеспечить защиту персональных данных при цифровизации, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Я сейчас не буду говорить окончательных решений, мы думаем над этим (над защитой персональных данных при цифровизации - ИФ). Но таких вот запретительных мер, которые бы свели на нет саму идею, мы, конечно, внедрять не намерены", - сказал Путин в четверг, отвечая на вопросы в рамках инвестиционного форума ВТБ Капитал "Россия зовет".

При этом глава государства подчеркнул, что цифровизация экономики и жизни страны является важной сферой, в частности, в вопросах защиты персональных данных.

"Конечно, это очень важная сфера. Мы не планируем здесь следовать каким-то уже сложившимся схемам. Хотим ли мы китайскую схему, связанную с защитой данных, или европейскую. У нас будет российская", - заявил Путин.

При этом он подчеркнул, что сфера по защите персональных данных чрезвычайно важна, поскольку это касается прав человека, и человек имеет право на то, чтобы "защитить себя, свою семью от злоупотреблений в этой сфере".

По словам главы государства, Россия в этой сфере "будет действовать очень аккуратно с тем, чтобы эта сфера деятельности не была заморожена" и позволяла развиваться государству и в социальном направлении, "помогала бы развиваться экономике, здравоохранению, всем сферам жизни, но чтобы люди все же чувствовали себя защищенными".

Он еще раз подчеркнул, что об окончательных решениях в этой сфере по защите персональных данных пока говорить рано, но Россия не пойдет по пути запретительных мер.