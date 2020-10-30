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В РФ упростили оформление соцвыплат на покупку жилья молодыми семьями

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому все необходимые документы для оформления социальных выплат на приобретение жилья для молодых семей можно подать дистанционно через Единый портал госуслуг, сообщает в пятницу пресс-служба правительства.

"Теперь все документы, необходимые для получения господдержки, можно будет подавать не только лично, но и дистанционно с помощью Единого портала государственных и информационных (муниципальных) услуг. На документах в электронной форме должна стоять простая электронная подпись одного из членов семьи", - отмечается в сообщении пресс-службы.

В пресс-службе подчеркнули, что размер выплаты составляет 30-35% стоимости жилья. При этом необходимо подтвердить доходы, позволяющие покрыть остаток или погасить кредит.

Потратить деньги можно на покупку дома, квартиры в новостройке, строительство собственного жилья, а также на первоначальный взнос или погашение ипотеки.

Там напомнили, что соцвыплаты на покупку или строительство жилья предоставляются семьям, в которых каждому из супругов еще не исполнилось 35 лет. "Наличие детей не обязательно. Кроме того, господдержку может получить одинокий родитель до 35 лет, воспитывающий одного или нескольких детей. Главный критерий - семья должна нуждаться в улучшении жилищных условий", - говорится в сообщении.

Михаил Мишустин

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