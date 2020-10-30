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РСТ предупредил о сложностях с перезапуском въездного туризма в РФ

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Въездной туризм России перезапустить будет сложнее всего, на это уйдет как минимум полгода после возобновления авиасообщения со странами, сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев.

"Въездной туризм на замке с марта 2020 года. А его вообще трудно перезапустить, поскольку чисто технологически на формирование, продвижение и реализацию групповых туров в большинстве зарубежных стран уходит больше полугода", - сказал он, выступая на конкурсе "Мастера гостеприимства" в пятницу.

Игнатьев добавил, что из-за отсутствия иностранных туристов в этом году петербургские отели потеряют более 20 млрд рублей доходов, московские - более 50 млрд, а российские в целом - более 100 млрд. И это по самым скромным подсчетам, подчеркнул президент РСТ. Падение во въездном туризме фактически составляет 100%.

"Что касается выездного туризма, то сначала он тонул под волнами аннуляций, исков по проданным турам, потом приоткрылся - на сегодня возобновлено авиасообщение с 15 странами, из которых заметный турпоток формируется только в Турцию. Здесь падение около 80%", - отметил он.

По словам президента РСТ, внутренний туризм "обещал работать неплохо", но сейчас его накрывает вторая волна коронавируса - происходят аннуляции по турам из-за плохой эпидемической ситуации. "Некоторые регионы возвращают ограничения, а сами туристы боятся путешествовать. Падение около 30%", - сообщил он.

Игнатьев напомнил, что постановлением правительства РФ турбизнес был внесен в перечень отраслей экономики, в наибольшей степени пострадавших от распространения коронавируса. Вместе с туризмом туда попали гостиничный, ресторанный бизнес, культура, индустрия развлечений, конгрессно-выставочная и другие виды деятельности.

Андрей Игнатьев РСТ

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