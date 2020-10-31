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В РПЦ предложили ввести священные тексты в школьный курс литературы

В РПЦ предложили ввести священные тексты в школьный курс литературы
Архивное фото
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - В Русской православной церкви считают, что у священных текстов традиционных религий не должно быть возрастной маркировки, и их изучение следует включить в школьную программу по литературе.

"Если говорить о священных текстах, то мне вообще кажется, что священные тексты традиционных религий должны быть, пусть может быть в каком-то сокращенном объеме, включены в школьную программу по литературе", - сказал глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

Говоря о существующих возрастных маркировках священных текстов, иерарх высказал мнение, что священные книги традиционных религий не должны вообще никак маркироваться.

"Мы детей своих учим по Библии, по Евангелию. Как можно маркировать эти священные книги пометкой 16+! Это, на мой взгляд, совершенно абсурдно", - считает митрополит Иларион.

РПЦ

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