Что произошло за день: суббота, 31 октября

Шон Коннери, обращение Пашиняна и атака в Лионе

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Кислородная будка взорвалась в Челябинске. Отдельно стоящая будка загорелась и затем взорвалась в поликлинике Городской больницы №2. Из поликлиники пришлось эвакуировать более ста человек, слухи о гибели пациентов не подтвердились. Версий произошедшего у спасателей несколько, основная - аварийный режим работы электрооборудования. СКР возбудил дело о халатности.

- Пашинян попросил Путина определить, какую помощь может оказать РФ. Армянский премьер направил письмо с просьбой начать консультации по оказанию помощи в обеспечении безопасности его страны. МИД РФ ответил Еревану, что Россия окажет необходимую помощь, если боестолкновения будут перенесены непосредственно на территорию Армении.

- Скончался Шон Коннери. Шотландскому актеру, который сыграл в семи фильмах о Джеймсе Бонде, было 90 лет. Причины смерти не уточняются.

- В России за сутки выявлено 18 140 случаев заболевания коронавирусом. В Москве прирост составил 4952. В связи с подъемом заболеваемости для пожилых жителей Подмосковья со 2 ноября вводится обязательный режим самоизоляции.

- Православный священник ранен в Лионе. Неизвестный злоумышленник выстрелил в него из обреза. Стрелку удалось скрыться, раненый священник госпитализирован в тяжелом состоянии.