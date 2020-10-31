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Спасатели выделили основную версию пожара в челябинской больнице

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Рассматриваются несколько версий пожара в больнице Челябинска, основная - аварийный режим работы электрооборудования, сообщил в субботу начальник Главного управления МЧС по Челябинской области Юрий Буренко на заседании оперштаба.

По его словам, с места пожара взяты образцы материала, работы продолжаются.

"Сегодня предварительная причина - это аварийное состояние электрооборудования непосредственно на этой криостанции. В результате короткого замыкания произошло возгорание и последующий пожар и взрыв. (...) понадобится 2-3 дня, анализ оборудования, ряд других мероприятий должны быть проведены, чтобы точно определить причину", - уточнил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Он напомнил, что по его поручению в регионе будет проведена ревизия всех подобных станций.

Буренко добавил, что на месте продолжаются работы с емкостью объемом 3 кубометра, в которой сохранился жидкий кислород. "В настоящее время она (емкость - ИФ) заполнена на одну треть, происходит стравливание. (...) В течение двух часов работы будут завершены", - сказал он.

В РоссииВ челябинской больнице потушили пожар после взрыва кислородаВ челябинской больнице потушили пожар после взрыва кислородаЧитать подробнее

По его словам, в дальнейшем с этой емкостью будут проводиться следственные действия.

Как сообщалось, в субботу произошел взрыв кислородной будки и пожар в Городской больнице №2 Челябинска. Погибших и пострадавших нет. Из больницы было эвакуировано 153 пациента.

СК в связи с ЧП в больнице возбудил уголовное дело о халатности.

По последним данным, пожар в челябинской больнице потушен.

Челябинск МЧС

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