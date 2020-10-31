В России за сутки выявлено 18 140 случаев заболевания коронавирусом

Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Еще 18 140 случаев заражения коронавирусом зафиксировано в России за последние сутки, сообщает оперштаб.

В Москве прирост составил 4952.

Всего за период пандемии в России выявлено уже 1 млн 618 116 случаев COVID-19.

Скончались за сутки 334 человека, общее число жертв выросло до 27 990.

Поправились и выписаны за все время 1 млн 215 414 пациентов, из них 14 854 за последние сутки.

Новые случаи заболевания регистрировались в 85 регионах страны. Еще 854 новых случая COVID-19 за сутки зафиксировано в Санкт-Петербурге, 535 - в Московской области, 397 - в Нижегородской области, 334 - в Архангельской области, 313 - в Ростовской области, 298 - в Воронежской области, 293 - в Красноярском крае, 278 - в Свердловской области, 236 - в Коми, 232 - в Хабаровском крае, 230 - в Иркутской области, 229 - в Забайкальском крае, 227 - в Крыму, 226 - в Бурятии, 217 - в Алтайском крае, 206 - в Волгоградской области, 205 - в Ульяновской области. В остальных субъектах суточный прирост не превысил 200.