Мужчина в костюме Деда Мороза взорвал гранату на рынке в Коврове

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Неизвестный взорвал гранату на рынке в городе Ковров Владимирской области, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По информации собеседника агентства, взрыв произошел на втором этаже Октябрьского рынка, в результате пострадали три человека: двое мужчин и женщина.

По предварительным данным, взорвалась граната, а на злоумышленнике был костюм Деда Мороза.

Предварительной версией причин произошедшего источник назвал ревность.

"Интерфакс" не располагает официальной информацией правоохранительных органов по этому поводу.