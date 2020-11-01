Уголовное дело о покушении возбуждено после взрыва гранаты в Коврове

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Следственные органы возбудили уголовное дело после взрыва гранаты в торговом центре Коврова Владимирской области.

Дело возбуждено в отношении 43-летнего жителя Коврова по статье "покушение на убийство, совершенное общеопасным способом".

Утром в воскресенье, 1 ноября, стало известно о взрыве в торговом центре "Рынок Октябрьский". По предварительным данным, произошел бытовой конфликт между тремя гражданами.

В результате происшествия пострадали три человека, которые были госпитализированы в медучреждение.

Местные СМИ со ссылкой на очевидцев сообщили, что мужчина взорвал в торговом центре гранату якобы из-за того, что приревновал жену к одному из сотрудников рынка.

Информированный источник, в свою очередь, сообщил "Интерфаксу", что взорвавший гранату мужчина был одет в костюм Деда Мороза.