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ЛУКОЙЛ-Коми сообщил об эвакуации почти всех работников нефтешахты

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Задымление произошло в одном из уклонных блоков нефтешахты N 3 предприятия "Яреганефть", сообщает в воскресенье пресс-служба "ЛУКОЙЛ-Коми".

"На момент начала задымления в ней находились 82 работника "Яреганефти" и подрядных организаций. Ведется подъем людей на поверхность, эвакуированы практически все", - говорится в сообщении.

На месте работают сотрудники профессиональных спасательных формирований, которым оказывается вся необходимая помощь со стороны оперативных служб ООО "ЛУКОЙЛ-Коми". Причины произошедшего выясняются.

Ярегское месторождение, открытое в 1932 году, является у "ЛУКОЙЛа" крупнейшим месторождением высоковязкой нефти (доказанные запасы по состоянию на конец 2015 года - около 40 млн т). Месторождение включает две основные разрабатываемые площади - Ярегскую, на которой добыча ведется термошахтным способом, и Лыаельскую, где нефть добывается с помощью технологии встречного термогравитационного дренирования пласта (SAGD). К 2021 году "ЛУКОЙЛ" планировал добывать на Ярегском нефтетитановом месторождении до 4 млн тонн нефти.

В конце октября приостановил деятельность нефтешахты N 2 нефтешахтного производственного предприятия (НШПП) "Яреганефть" ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" из-за нарушений обязательных требований промышленной безопасности.

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