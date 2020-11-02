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В РФ введут новый порядок регистрации цен на важные лекарства

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Правительство РФ вводит новый механизм регистрации жизненно необходимых лекарств, чтобы решить возникшую проблему с нехваткой препаратов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

"В последнее время некоторые регионы столкнулись с тем, что перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов есть, а отдельных лекарств из него в аптеках нет. Такая ситуация недопустима", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами РФ.

Он сообщил, что правительством подготовлено постановление, которое вводит особенности регулирования цен для жизненно необходимых и важнейших препаратов, прежде всего, чтобы обеспечить людям как можно более широкий доступ к необходимым лекарствам.

"Речь идет о наиболее востребованных препаратах, цена на которые не должна завышаться. Но и производитель не может работать себе в убыток. Действующий механизм перерегистрации цен не позволяет проводить их индексацию, в результате производство останавливается, поставки прекращаются. Важно обеспечить сбалансированный подход", - сказал премьер.

Мишустин пояснил, что вводится новый порядок перерегистрации цен на препараты из этого списка. "При этом Федеральная антимонопольная служба будет следить за тем, чтобы в случае снижения цены на лекарства за рубежом препарат также подешевел и в России", - сказал глава правительства.

Михаил Мишустин

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