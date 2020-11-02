Российские нефтяники обсудили продление ограничений добычи до марта

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Топ-менеджеры российских нефтяных компаний обсудили с министром энергетики Александром Новаком возможную судьбу сделки по ограничению нефтедобычи ОПЕК+ после декабря 2020 года, сообщили "Интерфаксу" несколько источников, знакомых с ситуацией.

По словам одного из них, базовым вариантом, который поддерживают российские компании, было сохранение текущих условий сделки, предполагающей, что с января 2021 года страны ОПЕК+ увеличат добычу на 2 млн б/с.

Однако ввиду неопределенности на нефтяном рынке, некоторые партнеры по ОПЕК+ предложили даже усилить снижение добычи на первый квартал следующего года.

В России не готовы идти на усиление ограничений, максимум - на продление текущих условий сделки на первые три месяца следующего года, заметил один из источников агентства.

Как обычно, нефтяники обсудили несколько вариантов, которые будут обсуждаться на более высоком уровне.

В конце октября Новак говорил, что еще рано обсуждать будущее сделки за пределами декабря 2020 года. Он предлагал понять, как будет развиваться ситуация в течение ближайшего месяца.

Страны ОПЕК+ в апреле этого года договорились о рекордном сокращении добычи нефти в ответ на кризис, вызванный пандемией COVID-19. Соглашение ОПЕК+ предполагает снижение добычи на 9,7 млн б/с в мае-июне (позже было принято решение о продлении этих ограничений еще и на июль), с августа по декабрь 2020 года снижение согласовано на уровне 7,7 млн б/с.

С начала 2021 года до мая 2022 года предполагается сокращение на уровне 5,8 млн б/с. Базовым уровнем для расчета корректировок является добыча нефти на октябрь 2018 года, за исключением Саудовской Аравии и России, которые снижают добычу от уровня 11 млн б/с.