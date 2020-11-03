Рубль укрепился к бивалютной корзине после падения в понедельник

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Доллар и евро умеренно снижаются на Московской бирже во вторник утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине в рамках коррекции после сильного падения по итогам предыдущих торгов.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 80,26-80,39 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 80,38 руб./$1 (-17,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 93,74 руб./EUR1 (-4 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 11,24 копейки к уровню закрытия понедельника, до 86,39 рубля.

Доллар при этом оказался на 19,74 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 2,2 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно дорожает к доллару и евро на старте торгов, восстанавливаясь после падения по итогам понедельника. Рынок демонстрирует повышенную волатильность перед президентскими выборами в США и выходным днем на российских биржах. В среду, 4 ноября, в России будет отмечаться День народного единства.

Выборы в США

Результаты опросов общественного мнения в США показывают, что кандидат от Демократической партии Джо Байден опережает по популярности нынешнего президента-республиканца Дональда Трампа. Так, согласно опросу, проведенному телеканалом NBC и газетой The Wall Street Journal, отставание Трампа от Байдена достигает 10 процентных пунктов.

Выборы в этом году во многом отличаются от предыдущих из-за продолжающейся пандемии коронавируса. В частности, на выборах 2020 года особой популярностью пользуется досрочное голосование и голосование по почте. По данным на вечер понедельника, в США досрочно проголосовали более 94 млн человек, что составляет более чем две трети всех голосов, отданных на президентских выборах в 2016 году.

Во вторник в США, помимо президентских выборов, пройдут выборы всех членов Палаты представителей Конгресса и трети членов Сената.

В то же время давление на настроения оказывают опасения по поводу восстановления мировой экономики в связи с введением рядом европейских стран повторных ограничений, направленных на сдерживание темпов распространения COVID-19.

В центре внимания рынка на этой неделе также заседание Федеральной резервной системы (ФРС), которое пройдет 4-5 ноября. Эксперты хотели бы получить от Федрезерва больше информации о том, какими будут следующие шаги ФРС в отношении объема активов на его балансе, однако не ждут новых сигналов на предстоящем заседании, пишет Bloomberg.

Цены на нефть

Цены на нефть слабо опускаются во вторник после скачка накануне на сигналах о том, что страны ОПЕК+ могут отложить запланированное на начало года снятие части ограничений на добычу нефти.

2 ноября министр энергетики РФ Александр Новак обсудил с топ-менеджерами российских нефтяных компаний возможную судьбу сделки по ограничению нефтедобычи ОПЕК+ после декабря текущего года. Как сообщил один из источников "Интерфакса", базовым вариантом, который поддерживают российские компании, было сохранение текущих условий сделки, предполагающей, что с января 2021 года страны ОПЕК+ увеличат добычу на 2 млн баррелей в сутки.

Однако ввиду неопределенности на нефтяном рынке некоторые партнеры РФ по ОПЕК+ предлагают даже усилить снижение нефтедобычи в первом квартале следующего года. В России не готовы идти на усиление ограничений, максимум - на продление текущих условий сделки на первые три месяца следующего года, заметил один из источников.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по Москве во вторник снизилась на 0,41% - до $38,81 за баррель. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на 2,7%, до $38,97 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустилась на 0,3% - до $36,7 за баррель. В понедельник фьючерсы подорожали на 2,9% - до $36,81 за баррель.

Текущая неделя обещает быть бурной, учитывая, что во вторник в США состоятся президентские выборы, пишет Bloomberg.

Тем временем, растущий спрос на нефть со стороны Китая, вероятно, будет поддерживать нефтяной рынок. Накануне министерство торговли КНР сообщило об увеличении квоты на использование зарубежной нефти негосударственными компаниями Китая на 2021 год более чем на 20% по сравнению с уровнем 2020 года, то есть на 823 тыс. баррелей в сутки.