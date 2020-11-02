Волгоградские органы опеки заинтересовались кадрами "изгнания бесов" из ребенка

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Органы опеки в Волгоградской области начали проверку родителей, опубликовавших в социальных сетях видео с "изгнанием злых духов" из десятилетнего сына, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в администрации региона.

В понедельник вечером в социальных сетях было опубликовано видео, на котором родители с помощью чеснока, икон и святой воды "изгоняют злых духов" из своего ребенка. На видео видно, что женщина скручивает сына и не дает ему двигаться.