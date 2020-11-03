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В РПЦ предупредили об опасности самочинного "изгнания бесов"

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - В связи с появлением в интернете записи "изгнания дьявола" родителями 10-летнего мальчика в Волгоградской области в Русской православной церкви заявили о недопустимости такого рода экзорцизма.

"Самостоятельно выносить суждение о том, что человек, а в особенности ребенок, одержим злым духом, а тем более самочинно пытаться изгнать из него бесов – опасно и вредно", - написал у себя в телеграме глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

В понедельник вечером в социальных сетях было опубликовано видео, на котором родители с помощью чеснока, икон и святой воды "изгоняют злых духов" из своего ребенка. В процессе ритуала женщина, как следует из записи, скручивает сына и не дает ему двигаться.

По словам Легойды, в традиции древней Церкви действительно существовала практика изгнания бесов (экзорцизм, в просторечии – отчитка), которую проводил опытный священник в исключительных случаях и по благословению правящего архиерея.

"К сожалению, в наши дни нередко бытует ложное представление, что изгнание бесов - это панацея от всех жизненных проблем. Пьет – отчитка, не делает уроки – отчитка. Этим, увы, не без успеха пользуются всевозможные лжестарцы, удовлетворяя потребность не в духовном окормлении, а в фактически магическом ритуале для "решения" всех проблем сразу", - отметил представитель Церкви.

По его мнению, семье, которая фигурирует в видео, требуется квалифицированная помощь врачей для определения состояния душевного здоровья их ребенка, а также совет опытного пастыря.

Кроме того, подчеркнул Легойда, "при любых обстоятельствах крайне неэтично делать шоу из страданий человека, а тем более ребенка, совершенно неважно, болен он душевной или духовной болезнью".

РПЦ

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