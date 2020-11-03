Проверять бизнес и привлекать к ответственности будут разные сотрудники

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Проект нового Процессуального кодекса об административных правонарушениях (ПКоАП РФ) предписывает разделять сотрудников правоохранительных органов, проводивших проверку субъектов бизнеса и принимающих решение об их наказании, сообщил министр юстиции России Константин Чуйченко.

"Очень важное нововведение (в проекте ПКоАП - ИФ): мы предусмотрели, что, если у нас к административной ответственности привлекается бизнес по материалам проверки, то рассмотрение материалов проверки, вынесение по ним решения, должно производиться уже другим сотрудником, а не тем, который эту проверку проводил", - сказал Чуйченко во вторник в программе "Диалог" телеканала "Россия 24" (ВГТРК) в беседе с главой Ассоциации юристов России и экс-председателем комитета Госдумы по госстроительству Владимиром Плигиным.

Тем самым, по мнению министра, уменьшается, а в некоторых случаях исключается, "вероятность наличия конфликта интересов".

Также Чуйченко напомнил, что в случаях административного наказания должностных лиц или работников предприятия, само юридическое лицо уже не подлежит ответственности, как и в обратном случае - если несет ответственность юридическое лицо, "то, соответственно, за одно и то же правонарушение не могут привлекаться и само юрлицо, и его сотрудники".

Ранее в Минюсте сообщали, что проект нового КоАП уравнивает административную ответственность малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей.

"Организациям, относящимся к малым предприятиям, за совершение административных правонарушений предполагается назначать административный штраф в том же размере, что и индивидуальным предпринимателям, который существенно меньше, чем штраф для обычных юридических лиц. Эта мера позволит снизить нагрузку и поддержать малое предпринимательство", - заявили в Минюсте.

Как сообщалось, подготовленный министерством проект нового КоАП, предусматривающий ряд существенных изменений действующих и введение новых составов правонарушений и видов ответственности, был обнародован 30 января. Предполагалось, что Кодекс вступит в силу 1 января 2021 года. Также Минюст обнародовал проект нового свода законов - Процессуального кодекса об административных правонарушениях.

Ряд положений проекта КоАП, в частности многократное увеличение размера штрафов за превышение скорости на дорогах, вызвали широкий общественный резонанс, в том числе негативную реакцию. В связи с этим было принято решение не ужесточать санкции.