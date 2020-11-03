Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:05Заразились
на 03.11В России 1 673 686+18 648В мире 46 870 394+361 162

Проверять бизнес и привлекать к ответственности будут разные сотрудники

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Проект нового Процессуального кодекса об административных правонарушениях (ПКоАП РФ) предписывает разделять сотрудников правоохранительных органов, проводивших проверку субъектов бизнеса и принимающих решение об их наказании, сообщил министр юстиции России Константин Чуйченко.

"Очень важное нововведение (в проекте ПКоАП - ИФ): мы предусмотрели, что, если у нас к административной ответственности привлекается бизнес по материалам проверки, то рассмотрение материалов проверки, вынесение по ним решения, должно производиться уже другим сотрудником, а не тем, который эту проверку проводил", - сказал Чуйченко во вторник в программе "Диалог" телеканала "Россия 24" (ВГТРК) в беседе с главой Ассоциации юристов России и экс-председателем комитета Госдумы по госстроительству Владимиром Плигиным.

Тем самым, по мнению министра, уменьшается, а в некоторых случаях исключается, "вероятность наличия конфликта интересов".

Также Чуйченко напомнил, что в случаях административного наказания должностных лиц или работников предприятия, само юридическое лицо уже не подлежит ответственности, как и в обратном случае - если несет ответственность юридическое лицо, "то, соответственно, за одно и то же правонарушение не могут привлекаться и само юрлицо, и его сотрудники".

Ранее в Минюсте сообщали, что проект нового КоАП уравнивает административную ответственность малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей.

"Организациям, относящимся к малым предприятиям, за совершение административных правонарушений предполагается назначать административный штраф в том же размере, что и индивидуальным предпринимателям, который существенно меньше, чем штраф для обычных юридических лиц. Эта мера позволит снизить нагрузку и поддержать малое предпринимательство", - заявили в Минюсте.

Как сообщалось, подготовленный министерством проект нового КоАП, предусматривающий ряд существенных изменений действующих и введение новых составов правонарушений и видов ответственности, был обнародован 30 января. Предполагалось, что Кодекс вступит в силу 1 января 2021 года. Также Минюст обнародовал проект нового свода законов - Процессуального кодекса об административных правонарушениях.

Ряд положений проекта КоАП, в частности многократное увеличение размера штрафов за превышение скорости на дорогах, вызвали широкий общественный резонанс, в том числе негативную реакцию. В связи с этим было принято решение не ужесточать санкции.

КоАП Минюст РФ Константин Чуйченко

Новости
Пандемия коронавируса

Эксперт спрогнозировал пик COVID-заболеваемости в РФ в середине ноября

Эксперт спрогнозировал пик COVID-заболеваемости в РФ в середине ноября

В октябре "АвтоВАЗ" показал лучшие за шесть лет месячные продажи Lada

Отчим подростка, напавшего на полицейских в Татарстане, был судим за теракт

Отчим подростка, напавшего на полицейских в Татарстане, был судим за теракт

В Совфеде правительству предложили доработать систему маркировки лекарств

Дома у подозреваемого в убийстве Маругова нашли пенсионера в наручниках

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлены 18 648 случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявлены 18 648 случаев заражения коронавирусом
Пандемия коронавируса

Мишустин поручил создать Федеральный центр по обеспечению людей лекарствами

Правительство упростило систему маркировки лекарств

Что случилось этой ночью: вторник, 3 ноября

Правительство направит более 700 млн рублей на новые места в школах

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');