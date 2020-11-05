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Росавиация занялась инцидентом с надувным трапом в аэропорту Красноярска

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Аварийный надувной трап был найден после вылета самолета "Уральских авиалиний" на взлетно-посадочной полосе аэропорта Красноярска, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

"Первого ноября (...) после вылета из аэропорта Красноярска воздушного судна А-321, которое используется авиакомпанией "Уральские авиалинии" для перевозки грузов, на взлетно-посадочной полосе обнаружен аварийный надувной трап. Пассажиры на борту отсутствовали", - говорится в сообщении.

По этому факту Уральское межрегиональное территориальное управление Росавиации проводит расследование, его ход держит на контроле уральский транспортный прокурор.

В пресс-службе "Уральских авиалиний" воздержались от комментариев.

Росавиация Красноярск Уральские авиалинии

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