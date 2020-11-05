Подростки из Бурятии с игрушечным пистолетом напали на ювелирный салон в Иркутске

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Иркутские полицейские задержали пятерых подростков, подозреваемых в разбойном нападении на ювелирный магазин, сообщает в четверг пресс-служба Главного управления МВД по региону.

Все пятеро задержанных приехали в Иркутск 30 октября на маршрутном автобусе из Улан-Удэ. Также все они являются несовершеннолетними и в Бурятии объявлены как без вести пропавшие. Двое налетчиков уже попадали в поле зрения полиции Бурятии по уголовному делу о краже в текущем году, говорится в сообщении.

Разбойное нападение было совершено 4 ноября на ювелирный салон на улице Сухэ-Батора в Иркутске. По словам администратора салона, двое молодых людей зашли в магазин и под угрозой предмета, похожего на пистолет, заявили, что это ограбление. На предоставленном полицией видео видно, что практически сразу после этого они решили ретироваться.

Поймал подростков охранник салона. Один из сотрудников магазина успел нажать тревожную кнопку, после чего прибыл экипаж частного охранного предприятия и задержал подростков. Прибывшие полицейские изъяли на месте игрушечный пистолет черного цвета.

Позже полицейские задержали на железнодорожном вокзале остальных подозреваемых.

Как сообщает пресс-служба регионального управления СКР, в отношении двух подростков возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (Разбой, совершенный с угрозой применения насилия опасного для жизни или здоровья, группой лиц по предварительному сговору с применением предметов, используемых в качестве оружия).

Этим двум подросткам 15 и 16 лет.