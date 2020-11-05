РПЦ обеспокоилась судьбой ядерного оружия США после выборов президента

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Мировому сообществу придется задуматься о контроле над ядерным вооружением США в случае гражданского противостояния из-за итогов президентских выборов в Штатах и потери управляемости страны, что чревато страшными последствиями, считает первый зампред синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Александр Щипков.

"Раскол США по итогам выборов президента способен привести к потере единого политического центра, что остро поставит вопрос об управляемости американской системы. Кому подчиняться военным огромной американской армии, если не станет главнокомандующего, или их будет сразу два-три? Как обезопасить мир от угрозы задействования ядерного оружия в условиях хаоса управления в США?" - сказал Щипков в эфире телеканала "Спас".

Тем, кто считает, что такой поворот событий невозможен, он напомнил, как прошедшим летом губернаторы ряда штатов не подчинялись президенту. "Среди военных тоже появились те, кто откровенно выступил против (Дональда - ИФ) Трампа. Но есть и те, кто откажется подчиняться (Джо - ИФ) Байдену. Возникает тревога - где гарантии, что конфликт в США не навредит всему миру?" - задал вопрос представитель РПЦ.

Он предложил задуматься об этой угрозе на самом высоком уровне и обсудить ее в ООН. "Следует задать всему человечеству вопросы: что делать с ядерным оружием США в условиях двоевластия, тем более в случае гражданской войны? (...) Может, ввести внешнее управление посредством ООН?" - предположил Щипков.

По его мнению, выборы президента США - это "час икс, когда будут сброшены последние маски и все пойдут в атаку друг на друга", но если столкновения между американцами являются их внутренней проблемой, то "угроза запуска ядерной ракеты непонятно кем - проблема всей Земли".