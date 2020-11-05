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РПЦ обеспокоилась судьбой ядерного оружия США после выборов президента

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Мировому сообществу придется задуматься о контроле над ядерным вооружением США в случае гражданского противостояния из-за итогов президентских выборов в Штатах и потери управляемости страны, что чревато страшными последствиями, считает первый зампред синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Александр Щипков.

"Раскол США по итогам выборов президента способен привести к потере единого политического центра, что остро поставит вопрос об управляемости американской системы. Кому подчиняться военным огромной американской армии, если не станет главнокомандующего, или их будет сразу два-три? Как обезопасить мир от угрозы задействования ядерного оружия в условиях хаоса управления в США?" - сказал Щипков в эфире телеканала "Спас".

Выборы в США - 2020

Тем, кто считает, что такой поворот событий невозможен, он напомнил, как прошедшим летом губернаторы ряда штатов не подчинялись президенту. "Среди военных тоже появились те, кто откровенно выступил против (Дональда - ИФ) Трампа. Но есть и те, кто откажется подчиняться (Джо - ИФ) Байдену. Возникает тревога - где гарантии, что конфликт в США не навредит всему миру?" - задал вопрос представитель РПЦ.

Он предложил задуматься об этой угрозе на самом высоком уровне и обсудить ее в ООН. "Следует задать всему человечеству вопросы: что делать с ядерным оружием США в условиях двоевластия, тем более в случае гражданской войны? (...) Может, ввести внешнее управление посредством ООН?" - предположил Щипков.

По его мнению, выборы президента США - это "час икс, когда будут сброшены последние маски и все пойдут в атаку друг на друга", но если столкновения между американцами являются их внутренней проблемой, то "угроза запуска ядерной ракеты непонятно кем - проблема всей Земли".

Александр Щипков США РПЦ

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