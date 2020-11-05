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Партия "За правду" предложила платить каждому россиянину по 2,5 тыс. руб. в месяц

В партии Прилепина также призывают выдавать каждому новорожденному в РФ по 1 млн руб. из бюджета

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Партия "За правду" в новой экономической программе, с которой планирует участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году, предлагает ввести базовый ежемесячный доход по 2,5 тыс. рублей каждому гражданину России, сообщил секретарь ЦК партии Николай Новичков.

"Мы предлагаем ввести базовый безусловный доход по 2,5 тыс. рублей каждому гражданину РФ ежемесячно из государственного бюджета по факту того, что человек является гражданином страны. Сейчас в условиях пандемии крайне важно людей поддержать", - сообщил "Интерфаксу" Новичков в четверг.

По его словам, в экономической программе партии "За правду" также предлагается выделять каждому новорожденному ребенку по 1 млн рублей из государственного бюджета.

"Мы предлагаем ввести детский миллион - каждому новорожденному один миллион рублей на депозите государственного банка, который можно получить в 18 лет на образование, улучшение жилищных условий по модели материнского капитала", - добавил Новичков.

Необходимые на эти выплаты средства он предложил выделить из государственных резервов, в частности, из Фонда национального благосостояния.

Как пояснил Новичков, партия выступает за вложение денег из государственных резервов в поддержку граждан и модернизацию экономики, а также за вклад напечатанных денег в конкретные объекты производства и грамотную систему их доведения.

"За правду"

В 2019 году писатель Захар Прилепин объявил о создании национал-патриотического движения "За правду", которое противопоставляет себя либерализму, пропагандируя консервативные ценности. В феврале этого года состоялся учредительный съезд одноименной партии, ее председателем был избран Прилепин. В мае Минюст РФ внес партию "За правду" в список организаций, имеющих право участвовать в выборах.

В октябре стало известно, что партия "За правду" будет участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году с новой экономической программой, ее список партии возглавит Прилепин. Также в список войдут члены экспертного совета партии Николай Стариков и Сергей Михеев. Партия решила не участвовать в выборах в одномандатных округах, а идти в Госдуму только по списку.

За правду Захар Прилепин Николай Новичков Госдума

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