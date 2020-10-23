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Прилепин возглавит список партии "За правду" на выборах-2021 в Госдуму

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Партия "За правду" будет участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году, список партии возглавит ее лидер, писатель и активист Захар Прилепин, сообщила пресс-служба партии в пятницу.

Также в список войдут члены экспертного совета партии "За правду" Николай Стариков и Сергей Михеев.

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Прилепин заявил, что у него нет планов выдвигаться в кандидаты по одномандатному округу от Нижегородской области.

"Партия "За правду" воспринимает себя как политическую силу, имеющую все основания для масштабного присутствия в российской политике", - сказал Прилепин, слова которого приводит пресс-служба.

Кроме того, лидер партии сообщил, что Михеев и Стариков также не будут выступать в качестве кандидатов по одномандатным округам и пойдут в партийном списке.

"На выборах в сентябре 2021 года партия "За правду" обязательно получит результат. Ни у лидера партии Прилепина, ни у меня нет в этом ни малейших сомнений. Поэтому принято решение не участвовать в выборах в одномандатных округах, а идти в Госдуму только по списку. Мне кажется, что это правильное командное решение", - заявил Стариков.

По его словам, партия "За правду" будет участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году с новой экономической программой.

Партия "За правду" была основана в октябре 2019 года. На сайте организации отмечается, что она выступает за "консервативные, традиционные ценности" на фоне "западного агрессивного постмодернизма, пост-правды и пост-нравственности".

Захар Прилепин Госдума За правду

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