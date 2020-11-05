Власти Петербурга ожидают пика второй волны коронавируса к декабрю

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Вторая волна коронавируса в Петербурге достигнет пика к декабрю, считает председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

"Прислушаемся к тем моделям, которые готовят нам питерские ученые Политехнического университета. Они доказали свою эффективность в предыдущую волну и свидетельствуют о том, что все-таки рост не такой интенсивный, как в первую волну. Он все-таки будет наблюдаться, и пик выпадет на конец ноября - декабрь. Не отпустит нас еще COVID к Новому году", - сказал Лисовец в интервью телеканалу "Санкт-Петербург", вышедшем в четверг.

Он уточнил, что вторую волну сложно назвать менее масштабной по сравнению с весенней, а рост заболеваемости нельзя однозначно связать только с большим охватом тестирования.

"Мы, естественно, делаем сейчас больше тестов, но ситуация, которую мы сейчас наблюдаем, только отчасти связана с этим. Койки-то у нас занимаются тяжелыми пациентами", - подчеркнул Лисовец.

По данным оперативного штаба, с начала пандемии в Санкт-Петербурге выявлено 66 263 случая заражения COVID-19, скончались 4024 человека.