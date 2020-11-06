В Петербурге с 9 ноября вводятся ограничения на массовые мероприятия в помещениях

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Власти Санкт-Петербурга возвращают ограничения на количество участников массовых мероприятий в закрытых помещениях.

Как сообщает пресс-служба администрации губернатора в четверг, с 9 по 29 ноября вводится ограничение на проведение массовых мероприятий численностью более 70 человек в зданиях, строениях, сооружениях и расположенных в них помещениях. Исключение составляют мероприятия, проводимые в помещениях организаций культуры и физкультурно-спортивных организаций.

Торжественная регистрация брака разрешается, если в помещении, помимо сотрудников ЗАГСа, находятся не более 20 человек. Также с 9 ноября по 27 декабря государственные организации дополнительного образования смогут реализовывать дополнительные общеразвивающие программы только дистанционно, следует из сообщения.

В связи с ухудшением эпидситуации с 9 по 29 ноября приостанавливается деятельность фуд-кортов и фуд-плейсов, за исключением расположенных на вокзалах, в аэропорту, на АЗС. Также приостанавливается доступ посетителей в детские игровые комнаты, расположенные в объектах торговли и в зданиях торговых центров. При этом открытыми остаются детские игровые комнаты площадью не более 50 кв.метров, находящиеся на территории предприятий общественного питания.

По 29 ноября сохраняется временное ограничение на работу предприятий общественного питания в ночное время с 23:00 до 06:00. Также в это время гражданам там запрещается находиться.

Работодателям до 9 ноября рекомендовано перевести на удаленную работу работников старше 65 лет, работников, имеющих хронические заболевания, а также не менее 30% работников иных категорий. К этому времени исполнительные органы власти Санкт-Петербурга также переведут на дистанционную работу не менее 30% гражданских служащих и работников, которые не являются гражданскими служащими.

Гражданам также рекомендуется воздержаться от поездок в другие регионы и за пределы РФ.