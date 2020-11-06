Минприроды на фоне слухов о Кобылкине анонсировало возможные изменения в ведомстве

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Минприроды России в ближайшее время официально сообщит о возможных предстоящих изменениях в ведомстве, заявила пресс-служба министерства.

Информация о возможном уходе Дмитрия Кобылкина с поста главы Минприроды наряду с еще несколькими перестановками в правительстве активно обсуждается в пятницу в телеграм-каналах.

Официальной информации на этот счет нет, в пресс-службе ведомства ее не комментируют. Отказываются от комментариев и в Минвостокразвития: слухи прочат пост главы Минприроды руководителю этого ведомства Александру Козлову.

Кобылкин, в прошлом – губернатор ЯНАО, возглавил Минприроды в мае 2018 года, войдя в кабинет Дмитрия Медведева. В правительстве Михаила Мишустина, сформированном в январе этого года, сохранил свой пост.