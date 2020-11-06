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Путин на встрече с Памфиловой дал высокую оценку сентябрьским выборам

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поблагодарил Центризбирком за организацию сентябрьских выборов, отметив их хороший результат с точки зрения легитимности.

"Знаю, что это всегда сложно, а в условиях пандемии – еще и опасно. Вы прошли через это и сделали все на лучшем уровне, организованно, в соответствии с законом, и с людьми работали очень плотно. И результат с точки зрения легитимности выборов, конечно, очень хороший", - сказал Путин на встрече с главой ЦИК Эллой Памфиловой.

Президент добавил, что глава ЦИК всегда "стремилась к достоверности результатов". Он обратил внимание на то, что ЦИК работает над повышением скорости конечного результата, "чтобы это не вызывало ни у кого сомнений, что все это на глазах, на виду и самих избирателей, и представителей различных организаций, партий".

С 11 по 13 сентября в РФ впервые прошло трехдневное голосование в рамках Единого дня голосования. Как сообщалось, это было сделано для того, чтобы минимизировать риск заражения коронавирусом. Ранее подобный график был опробован на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию. 11 и 12 сентября голосование проводилось как на избирательных участках, так и вне помещений для голосования – на придомовых территориях и территориях общего пользования. В эти дни также проходило надомное голосование. 13 сентября голосование проходило только на участках.

В 18 субъектах РФ избрали губернаторов. В 11 регионах выбирали областные парламенты, в 22 - городские. В четырех регионах прошли дополнительные выборы депутатов Госдумы – в Татарстане, Пензенской, Ярославской и Курской областях. В последних двух проводился эксперимент по электронному голосованию через госуслуги.

В Москве прошли дополнительные выборы депутатов муниципальных советов Марьино и Бабушкинского районов. 11 сентября в столице стартовало только электронное голосование, а участки работали только 13 сентября.

Владимир Путин ЦИК

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