Полицейского заподозрили в избиении посетителей кафе

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - В Самарской области возбуждено уголовное дело об избиении двух посетителей кафе в Отрадном, по делу проходит сотрудник полиции, рассказал информированный источник "Интерфакса".

Он уточнил, что полицейский в тот вечер находился не при исполнении.

"В ночь с 30 на 31 октября в одном из отрадненских кафе несколько мужчин нанесли телесные повреждения различной степени тяжести 37-летнему мужчине. Еще у одного мужчины в медицинском учреждении были диагностированы ушибы спины", - сказал источник.

Дело возбуждено по п. "г" ч. 2 ст. 112 УК РФ (причинение вреда здоровью средней тяжести, совершенное группой лиц по предварительному сговору).