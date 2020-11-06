Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:18Заразились
на 06.11В России 1 733 440+20 582В мире 48 680 103+589 413

Полицейского заподозрили в избиении посетителей кафе

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - В Самарской области возбуждено уголовное дело об избиении двух посетителей кафе в Отрадном, по делу проходит сотрудник полиции, рассказал информированный источник "Интерфакса".

Он уточнил, что полицейский в тот вечер находился не при исполнении.

"В ночь с 30 на 31 октября в одном из отрадненских кафе несколько мужчин нанесли телесные повреждения различной степени тяжести 37-летнему мужчине. Еще у одного мужчины в медицинском учреждении были диагностированы ушибы спины", - сказал источник.

Дело возбуждено по п. "г" ч. 2 ст. 112 УК РФ (причинение вреда здоровью средней тяжести, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

МВД Отрадный Самарская область

Новости

ЦИК анонсировал отказ от системы ГАС "Выборы"

Умершие знаменитости

Умер Михаил Жванецкий

Умер Михаил Жванецкий

Цены на бензин стабилизировались на АЗС большинства регионов России

Цены на бензин стабилизировались на АЗС большинства регионов России

Глава ЦИК РФ предложила "развести" избирательный и учебный процессы

Глава ЦИК РФ предложила "развести" избирательный и учебный процессы
Пандемия коронавируса

Академик РАН заявил, что перчатки не защищают от коронавируса

Клиенты Сбербанка пожаловались на задержки в начислении зарплат

Пандемия коронавируса

Глава РАН допустил появление коллективного иммунитета от COVID-19 к лету

Глава РАН допустил появление коллективного иммунитета от COVID-19 к лету

Путин подписал конституционный закон о формировании кабмина

Путин подписал конституционный закон о формировании кабмина

Минприроды на фоне слухов о Кобылкине анонсировало возможные изменения в ведомстве

Песков не прокомментировал версию о "сакральной жертве" из оппозиции

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');