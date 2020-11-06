Мурашко заявил, что антибиотики при легком течении коронавируса опасны

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Назначение антибиотиков для лечения коронавируса опасно и не нужно, необходимость в них возникает только в случае осложнений, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Антибиотикотерапия – не является терапией против коронавирусной инфекции впрямую. Используется при осложнениях. При легком течении – не нужно и является опасным", - сказал Мурашко в интервью Первому каналу в пятницу.

Он отметил, что антибиотики применяют для лечения бактериальных, а не вирусных инфекций.

Коронавирусом в РФ болеют 900 тыс. человек

Министр здравоохранения РФ уточнил, что общее число больных коронавирусом в России составляет в настоящее время около 900 тыс. человек, из них 250 тыс. лечатся в больницах.

"Сегодня порядка 650 тысяч человек находится на амбулаторном лечении. Еще где-то порядка 250 тысяч человек – это те, которые находятся на стационарном лечении", - сказал Мурашко в интервью на "Первом канале" в пятницу.

По его словам, "чтобы поддержать амбулаторный этап лечения пациентов, правительством выделены дополнительные средства регионам для приобретения лекарственных препаратов для лечения на дому". "Эти средства доведены до регионов", - уточнил министр.

По обнародованным утром в пятницу данным оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за минувшие сутки в РФ число новых выявлений коронавируса за сутки составило 20 582 случая, что является абсолютным рекордом за весь период распространения COVID-19 в РФ.

Всего же, по данным оперштаба, в РФ нарастающим итогом зарегистрировано 1 млн 733 тыс. 440 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период умерло 29 887 человек, общее количество выписанных 1 млн 296 тыс. 124 человек.

При этом, как уточнили утром в оперштабе, общее количество активных случаев в России (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 407 429.